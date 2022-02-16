МИД Франции утверждает, что РФ сохраняет на границе с Украиной военное присутствие

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан озвучил версию, согласно которой Россия сохраняет на границе с Украиной значительное военное присутствие.

"Россия сохраняет значительные силы и продолжает маневры, и мы пока не можем сказать, идет ли речь о ротации или отводе войск", - заявил он, выступая в среду в комиссии по иностранным делам Сената (верхней палаты парламента). При этом министр отметил, что "для проведения военной операции созданы все условия, но такого решения Россия не принимала".

Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. "Мы очень обеспокоены этой ситуацией и задаем себе вопрос, сохранит ли там Россия свои войска после маневров", - сказал Ле Дриан. Он напомнил, что в Москве 7 февраля французский лидер Эмманюэль Макрон выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину озабоченность по данному поводу. "Мы получили заверения, что российские войска после учений вернутся в гарнизоны и не будут размещаться на территории Белоруссии", - отметил Ле Дриан.

Одновременно он указал на "необходимость ведения диалога с Россией, в том числе о гарантиях безопасности". "Мы понимаем, что Россия так же нуждается в гарантиях безопасности, как и Европа", - сообщил глава французского внешнеполитического ведомства.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начинают движение в свои гарнизоны. В тот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.