Госдеп: Лавров заявил Блинкену, что Россия ответит США по безопасности через пару дней

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил во вторник госсекретарю США Энтони Блинкену в телефонном разговоре, что Москва передаст Вашингтону ответ на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе в ближайшие пару дней. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Когда госсекретарь и его российский коллега - министр иностранных дел Лавров - беседовали вчера (во вторник - прим. ТАСС), министр иностранных дел указал, что оно (послание Москвы - прим. ТАСС) последует в ближайшие пару дней. Мы его ждем. Мы очень внимательно его прочитаем", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Также Прайс сообщил, что Блинкен готов к встрече с Лавровым в надлежащее время. "Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в надлежащее время. Госсекретарь очень ясно довел это до сведения министра иностранных дел [РФ]", - сказал он.

Последняя очная встреча Лаврова и Блинкена прошла 21 января в Женеве. После этого главы внешнеполитических ведомств двух стран провели несколько телефонных разговоров, последний из которых состоялся во вторник. Как указали в МИД РФ, Лавров в ходе беседы подчеркнул необходимость продолжать диалог по гарантиям безопасности без агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном, и призвал к прагматичному подходу в соответствующей теме.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях, но, как сообщал ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, график предстоящих контактов по вопросам гарантий безопасности пока не согласован.