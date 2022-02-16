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Санкции в отношении России

Псаки заявила, что США рассматривают санкции в отношении руководства России

Пресс-секретарь Белого дома не уточнила в связи с чем конкретно подобные меры могут быть приняты
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки EPA-EFE/Ken Cedeno/CNP / POOL
Описание
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© EPA-EFE/Ken Cedeno/CNP / POOL

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность введения ряда санкций в отношении российского руководства. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Во время регулярного брифинга один из журналистов напомнил, что днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность новыми обвинениями в отношении блогера Алексея Навального. "Рассмотрит ли Белый дом <...> санкции в отношении отдельных представителей руководства, которые могут входить в окружение [президента РФ Владимира] Путина, <...> или другие усилия, которые вы можете предпринять, чтобы помочь Навальному и российской оппозиции", - спросил представитель СМИ. "Есть целый ряд санкций в отношении его ближайшего окружения, которые находятся на рассмотрении", - ответила Псаки, не уточнив, в связи с чем конкретно подобные меры, по мнению Вашингтона, могут быть приняты.

Лефортовский суд Москвы во вторник начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Навального на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирской области, где блогер отбывает наказание.

Навального обвиняют по двум статьям УК - мошенничество и неуважение к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело о мошенничестве было возбуждено более года назад.

Дважды условно осужденный блогер был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил Навальному условный срок на реальный.

Теги
СШАСанкции в отношении РоссииДела в отношении Алексея НавальногоПсаки, Джен
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