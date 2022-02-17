Власти Чили усилят контроль за границей на севере из-за миграционного кризиса

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Чили направят более 600 военных на север страны для охраны границы из-за возросшего потока нелегальных мигрантов из Венесуэлы. Об этом сообщил в среду президент республики Себастьян Пиньера.

"Мы увеличили до 100 число карабинеров, которые занимаются охраной границы. Что касается вооруженных сил, мы привлечем 672 военнослужащих к работе по защите нашей границы", - сказал он в обращении, которое транслировалось на странице главы государства в Twitter.

Пиньера также сообщил, что чрезвычайное положение, которое правительство решило объявить в четырех провинциях на севере страны из-за миграционного кризиса, будет действовать в течение 15 дней с возможностью продления. Мера позволит привлекать военных к обеспечению порядка.

"В Латинской Америке мы сталкиваемся с последствиями того, что 6 млн венесуэльцев покинули свою страну из-за политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса", - отметил Пиньера. Он подчеркнул, что республика готова принимать мигрантов, которые въезжают в страну на законных основаниях и "хотят начать новую жизнь, внося вклад в развитие Чили".

Глава МВД Чили Родриго Дельгадо объявил, что власти страны объявят чрезвычайное положение в провинциях Арике, Паринакоте, Тамаругале и Эль-Лое в субботу после встречи с профсоюзом водителей грузовиков, которые устроили забастовки и акции протеста в нескольких городах после убийства коллеги в провинции Антофагаста. По подозрению в преступлении были задержаны три нелегальных мигранта из Венесуэлы. В ходе своих выступлений водители автобусов перекрывали трассы, что привело к приостановке работы аэропорта в городе Икике.

В 2021 году резко увеличилось число мигрантов из Венесуэлы, которые незаконно въехали в Чили с территории Боливии и Перу. После пересечения границы они зачастую останавливаются в крупных городах на севере страны. Жители жалуются на рост преступности и выходят на акции протеста, которые несколько раз заканчивались поджогом имущества мигрантов, живущих в палатках на улице.