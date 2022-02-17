Посол Украины в ФРГ: Киев ждет от Берлина организации саммита "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Киев хочет, чтобы власти ФРГ организовали саммит в "нормандском формате" в ближайшее время. Об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью, которое опубликовано в четверг в газетах германской редакционной группы FUNKE .

"Мы ожидаем от канцлера [Олафа] Шольца созыва саммита в нормандском формате в ближайшие недели", - сказал он.

Мельник добавил, что самое главное на данный момент - избежать войны в Европе. "Украинцы ждут, что после визита Шольца в Москву дипломатия со стороны Германии будет не только динамичной, но и прежде всего принесет конкретные результаты", - сказал он.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили пути выхода из кризиса в Донбассе. В феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" был подписан план мирного урегулирования конфликта - Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, однако он до сих пор не реализован. Последняя встреча "нормандской четверки" на высшем уровне состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.