США и Эстония обсудили ситуацию вокруг Украины и "наращивание" сил России

ТАСС, 17 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в совместном заявлении выразили обеспокоенность в связи с якобы имеющим место наращиванием численности вооруженных сил РФ на границе с Украиной. Текст документа был опубликован в среду на официальном сайте Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты и Эстония разделяют глубокую озабоченность в связи с неспровоцированным наращиванием Российской Федерацией вооруженных сил <...> вокруг нее (Украины - прим. ТАСС) и вводом войск [РФ] в Белоруссию. <...> Мы едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы по-прежнему привержены укреплению возможностей Украины по устойчивости и сдерживанию", - говорится в заявлении. Кроме того, США и Эстония выразили мнение, что Россия должна "предпринять немедленные шаги по деэскалации нынешнего кризиса, вывести свои вооруженные силы на их постоянные базы и взять на себя обязательства по поиску дипломатического решения".

В совместном заявлении стороны также призвали Белоруссию соблюдать свои международные обязательства, в том числе в рамках ОБСЕ, и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности.

В документе подчеркивается, что США приветствуют обязательство Эстонии расходовать на оборону не менее 2% ВВП, а также недавнее решение эстонского правительства дополнительно увеличить свои расходы на оборону. Помимо этого, обе страны планируют продолжать регулярные консультации по вопросам безопасности в Балтийском регионе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.