Мадуро заявил, что Венесуэла будет расширять военное сотрудничество с Россией

ГАВАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Венесуэла будет наращивать сотрудничество в военной сфере с Россией для защиты мира и суверенитета Боливарианской Республики. Об этом в среду заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Мы пересмотрели планы военного сотрудничества и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности, - сказал глава государства, чье выступление транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión. - У министра обороны Владимира Падрино есть четкие указания по этому поводу, мы будем расширять программу [сотрудничества] с такой военной державой, как Россия".

Президент добавил, что "Россия пользуется полной поддержкой Венесуэлы перед угрозами со стороны НАТО и западного мира".

В среду началась рабочая поездка вице-премьера РФ Юрия Борисова в Венесуэлу. Борисов возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с Венесуэлой. В состав российской делегации вошли представители министерств и ведомств, курирующих различные направления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с этими странами, в частности Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго, Минсельхоза и других.