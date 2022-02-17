{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Канады возможные санкции против России

Энтони Блинкен также провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в среду по телефону с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли разработку возможных санкций против России. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен обсудил угрозу дальнейшего российского вторжения на Украину и отметил важность работы с нашими союзниками и партнерами, направленной на то, чтобы Россия незамедлительно понесла серьезные издержки в ответ на любую ее дальнейшую военную агрессию против Украины", - сообщается в документе.

Блинкен в среду также провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Они, в частности, говорили "о сохраняющейся угрозе для Украины со стороны России и необходимости того, чтобы Россия срочно снизила напряженность".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаКанадаСШАКатарРоссияБлинкен, Энтони
Глава МИД Японии планирует лично посетить встречу G7 по Украине в Мюнхене
При этом по поводу возможного проведения онлайн-саммита лидеров стран Группы семи Ёсимаса Хаяси отметил, что еще ничего не решено
Читать полностью