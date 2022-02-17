Главу МИД Японии подвергли критике за участие в заседании межправкомиссии с Россией

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити подвергла в четверг публичной критике главу МИД страны Ёсимасу Хаяси за участие во вторник во встрече сопредседателей российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Со стороны РФ по видеосвязи в ней принял участие министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Это мероприятие, - сказала глава политсовета ЛДП на партийном собрании, - состоялось в момент, когда правительство в сотрудничестве с другими странами Большой семерки изучает вопрос о санкциях в отношении России в случае ее военного продвижения на Украину. Проведение встречи сопредседателей пойдет на пользу России, которая хотела бы нарушить единство G7. Это вызывает у меня крайне сильную озабоченность".

Глава политсовета, которая в прошлом году была одним из претендентов на пост нового премьер-министра страны, не приняла разъяснения японского МИД о том, что встреча была назначена заранее. "Были различные варианты поведения, включая отсрочку с организацией этого мероприятия", - подчеркнула она.

На встрече сопредседателей Решетников выразил удовлетворение тем, что в 2021 году российско-японские экономические отношения продемонстрировали положительную динамику. Он особо отметил совместное производство экспресс-тестов на коронавирус, а также планы проведения в Японии доклинических испытаний российских вакцин против коронавируса. Глава МИД Японии Хаяси, со своей стороны, высказался за то, чтобы двустороннее сотрудничество в сфере экономики способствовало развитию японо-российских отношений в целом и в широком круге областей, выключая консультации о заключении мирного договора.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.