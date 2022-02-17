Премьер Чехии: ЕС должен удержать дипломатическую инициативу в отношении Украины

ПРАГА, 17 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не должен упустить дипломатическую инициативу, проявленную в процессе урегулирования ситуации на российско-украинской границе. Об этом заявил журналистам в четверг премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"ЕС не должен упускать дипломатическую инициативу [при урегулировании ситуации на российско-украинской границе], - отметил он. - Выход из создавшейся ситуации [вокруг Украины] должен быть найден дипломатическим путем".

Чехия, по словам премьера, крайне обеспокоена положением на севере и востоке Украины, так как возможный военный конфликт развернулся бы лишь в 300 км от границ республики. Прага будет действовать в интересах обеспечения мира в Европе, заверил Фиала. Он также подчеркнул необходимость единого подхода ЕС к ситуации на Украине.

Кроме того, глава правительства Чехии проинформировал, что получил приглашение нового канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить эту страну с визитом. Он состоится не позже первой половины марта.

Данное заявление премьер сделал перед вылетом в Брюссель, где примет участие в неформальном саммите ЕС, посвященном ситуации на российско-украинской границе.