Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Белоруссии разместят лишь в случае угроз от Запада

МИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Ядерное оружие будет размещено в Белоруссии только в случае угроз со стороны Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. При этом он подчеркнул, что "если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь "100 лет не нужно".

Ранее Лукашенко заявлял, что готов предложить России разместить ядерное оружие на территории республики в случае, если американские ядерные боеголовки появятся в Польше. В России заявили, что приняли к сведению слова белорусского президента.

Ракетные комплексы С-400

Белоруссия может разместить под Минском российские зенитные ракетные комплексы С-400, заявил Лукашенко.

"Мы можем их [С-400] установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства отметил, что сейчас в республике находится комплекс С-400, который осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие. "Если будет надо, еще пару установок мы поставим, а больше нам не надо", - отметил он.

По словам Лукашенко, это оружие, "которое "видит" на расстоянии 600 километров". "Мы ведем речь о закупке нескольких таких установок", - уточнил он. В то же время, по словам президента, для оборонных нужд Белоруссии достаточно и комплексов С-300.