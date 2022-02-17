Глава МИД Великобритании прибыла с визитом на Украину

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла с визитом в столицу Украины. Об этом в четверг сообщила британский посол в Киеве Мелинда Симмонс.

"Самолет Лиз Трасс приземлился в Киеве", - написала она в Twitter.

Как сообщали в украинском МИД, визит Трасс направлен на углубление отношений стратегического партнерства между государствами, координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте. У Трасс запланированы переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По информации МИД Украины, они обсудят "совместные меры по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии и поддержку Украины со стороны Великобритании в укреплении ее обороноспособности", а также затронут вопросы сотрудничества в сфере безопасности, включая кибербезопасность, торговли и инвестиций.

Кулеба 15 февраля сообщил, что его британская коллега посетит Украину в пятницу, 18 февраля. Однако позже стало известно, что визит перенесен на день раньше.

Изначально предполагалось, что Трасс посетит Украину 1 февраля вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Однако 31 января глава МИД королевства была вынуждена отменить планы в связи с положительным результатом ее теста на коронавирус. Как сообщил Кулеба, из-за болезни Трасс было отложено на неопределенный срок официальное объявление о создании трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей.