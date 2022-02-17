В ЛНР назвали фейком сообщения Киева об обстреле детского сада

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Сообщения украинской стороны о повреждении детского сада в Станице Луганской якобы в результате обстрела со стороны народных республик Донбасса и фотографии разрушений являются дезинформацией. Об этом заявил в четверг представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Киев подготовил не только провокационные обстрелы, но и информационные фейки об их последствиях!" - написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник отметил, что о постановочном характере продемонстрированных кадров говорят несколько деталей. "Оружие, которым пробита в стене детского сада дыра, не примерялось и не фиксировалось наблюдателями, в стене есть только пробоина, но нет последствий взрыва. Окна в здании целые - значит, стреляли болванкой и почти в упор, садик находится слишком далеко от линии соприкосновения с ЛНР. Из минометов - не достать", - написал он и добавил, что "анализ обстрела по картам и фото однозначно доказывает, что стрелять могли только свои (ВСУ) ради подготовки фейка".

Ранее в четверг начальник управления народной милиции республики Ян Лещенко заявил, что украинская сторона осуществляет вбросы и распространяет дезинформацию о разрушениях гражданской инфраструктуры, произошедших якобы в результате обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.