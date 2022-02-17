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Глава Минюста Польши: из-за современных тенденций в ЕС страна может утратить независимость

По мнению Збигнева Зёбро, "главную роль в Евросоюзе играет Германия, которая хочет создать свою имперскую позицию, поэтому речь идет не об интересах ЕС, а только об интересах Германии"

ВАРШАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Польша в результате современных тенденций развития Евросоюза может потерять независимость. Об этом в четверг заявил в интервью радиостанции Polsat News министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

"Таковы в настоящее время тенденции в Европейском союзе, - сказал он. - Если этот процесс будет и дальше развиваться, Польша может утратить независимость".

По мнению министра, "главную роль в Евросоюзе играет Германия, которая хочет создать свою имперскую позицию, поэтому речь идет не об интересах ЕС, а только об интересах Германии".

"Мы не делаем вид, что Германия является нашим другом. Мы должны защищаться и называть факты по имени", - сказал глава польского Минюста. "Главной целью Германии является федеральный Европейский союз, что означает ликвидацию суверенных государств, таких как Польша", - добавил Зёбро.

Поводом для критических заявлений Зёбро стало принятое в среду решение Европейского суда юстиции: он отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения средств из бюджета Евросоюза, одним из условий которого является соблюдение принципа верховенства права странами - членами сообщества.

"То, что мы наблюдаем, является историческим моментом преобразования Евросоюза из пространства свободы в пространство, где можно будет использовать незаконное насилие, чтобы отбирать свободу у стран, составляющих ЕС, или ограничивать их суверенитет", - сказал в среду министр, комментируя решение Европейского суда юстиции.

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