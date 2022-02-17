Джонсон назвал провокацией сообщения ДНР и ЛНР об обстрелах со стороны Украины

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что сообщения ДНР и ЛНР об обстрелах со стороны Украины являются "инсценировкой для дискредитации" киевских властей.

"Я бы хотел рассказать о более приятных новостях [по теме Украины], но должен сказать, что картина происходящего остается очень мрачной. Сегодня, как вы наверняка уже знаете, детский сад был обстрелян, что, как мы понимаем, было инсценировкой [провокации] для дискредитации украинцев с целью создать предлог, ложную причину для российских действий", - утверждал глава британского правительства в разговоре с журналистами при посещении базы королевских ВВС в английском Уоддингтоне.