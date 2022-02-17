Президент Литвы призвал учесть последствия возможных санкций против России по Украине

ВИЛЬНЮС, 17 февраля. /ТАСС/. Возможное введение Евросоюзом санкций против России в связи с непредсказуемым развитием событий вокруг Украины должно сопровождаться учетом их последствий. Об этом в Брюсселе в кулуарах саммита ЕС заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила в четверг его пресс-служба.

"Перед введением санкций в связи с украинским кризисом необходимо учесть их последствия", - приводятся слова президента. Содержание его высказывания не уточняется.

По словам Науседы, пакет санкционных мер находится в разработке. "Санкции находятся на рабочем столе ЕС", - сказал он.

Литва является активным проводником политики санкций. Во вторник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал к санкциям против РФ в случае признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

В начале февраля Вильнюс присоединился к санкциям Вашингтона против ОАО "Беларуськалий" и запретил железнодорожный транзит белорусских удобрений в Клайпедский морской порт. В ответ Минск приостановил провоз через Белоруссию ряда литовских грузов, в том числе удобрений и нефтепродуктов. Потери от санкций и контрсанкций госкомпании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), по оценкам экспертов, составят около €300 млн в год.