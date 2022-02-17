Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести встречу в Европе на следующей неделе. Об этом Блинкен заявил в четверг, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по проблематике выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Ранее сегодня я направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе в продолжение наших переговоров в последние недели, чтобы обсудить шаги, которые мы можем сделать в рамках урегулирования этого кризиса", - заявил госсекретарь США. Он подчеркнул, что Вашингтон также предлагает провести "встречи в рамках Совета Россия - НАТО и Постоянного совета ОБСЕ".