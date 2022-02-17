Канцлер ФРГ напомнил о последствиях для России в случае военной агрессии против Украины

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь повторил, что военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для России. Об этом он заявил в четверг журналистам в рамках проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Если случится военная агрессия против Украины, то будут последствия. И мы готовы ответить санкциями", - заявил Шольц. При этом он добавил, что в то же время следует использовать все дипломатические возможности для урегулирования конфликта. "У нас ведутся переговоры между США и Россией. Мы приветствуем Совет Россия - НАТО, который является важным форматом [переговоров], как и ОБСЕ", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Вместе с тем он заметил, что существенную роль в разрешении ситуации вокруг Украины играет "нормандский формат" (Германия, Франция, Россия и Украина), а также реализация минских соглашений. Однако Шольц выразил обеспокоенность текущей ситуацией на границе с Украиной и указал на необходимость быть осторожными и не расслабляться.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и во вторник же начнут движение в свои воинские гарнизоны. В тот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.