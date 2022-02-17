Глава британского МИД считает, что даже отвод войск от границ с Украиной не решит проблемы

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала модернизировать НАТО, утверждая, что даже отвод войск России от границ с Украиной не устранит существующей проблемы. Об этом глава Форин оффиса заявила во время выступления в четверг в Киеве, где она находится с визитом.

"Мы будем сильными и будем действовать вместе. И даже если Россия отойдет от границы с Украиной, проблема никуда не денется", - говорится в стенограмме речи Трасс, распространенной британским МИД.

"Свободному миру нужно подвести черту под десятилетием бездействия. Это означает, что нужно инвестировать в оборону и средства сдерживания и торопиться с быстрой модернизацией НАТО", - пояснила министр.

Трасс выступила с утверждением, что Москва отвергла многочисленные предложения диалога по различным каналам - в рамках "нормандского формата", по линии Совета Россия - НАТО, механизмов ОБСЕ и в двусторонних форматах. "Раз за разом они [власти РФ] предпочитали не взаимодействовать в рамках этих предложений, а напускать туману и возражать", - сказала британский министр.

Обеспокоенности России в области безопасности он назвала нелегитимными, заявив, что "НАТО или Украина не угрожают России".

Призыв к дипломатии

"Я призываю Россию пойти по пути дипломатии. Мы готовы разговаривать <…> Я говорю России, что пришло время снизить напряженность и выбрать дипломатию", - сказала глава Форин оффиса. Трасс предупредила, что в ином случае Москву ждут "самые серьезные последствия", которые жестко ударят по экономике РФ и сделают ее изгоем на международной арене.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Лиз Трасс лицом дезинформационной кампании Запада о якобы возможной российской агрессии в отношении Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.