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Санкции в отношении России

Bloomberg: ЕС по инициативе Рима обсуждает исключение энергосектора из санкций против РФ

По данным агентства, Германия и Италия стремятся защитить свои банковские секторы в случае введения новых санкций против России

ТАСС, 17 февраля. Страны Евросоюза (ЕС) по инициативе итальянской стороны рассматривают возможность исключения энергетического сектора из новых санкций против России, которые могли бы быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их данным, премьер-министр Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, каким образом можно смягчить влияние возможных санкций против России на страны Евросоюза. В частности, стороны ведут переговоры об исключениях для энергетического сектора из некоторых обсуждаемых финансовых рестрикций.

Также, пишет Bloomberg, Германия и Италия стремятся защитить свои банковские секторы в случае введения новых санкций против РФ. Так, по сведениям источников агентства, в Риме предложили ориентировать рестрикции ЕС на отдельных лиц, а не на широкие слои российской экономики.

Как сообщает Bloomberg, переговоры начались на фоне заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о готовности пакета санкций против РФ на случай гипотетического вторжения последней на Украину. По словам Борреля, энергетика находится в центре этого пакета.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
ИталияРоссияСанкции в отношении РоссииДраги, Марио
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