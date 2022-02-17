Постпред Украины заявил, что Киев готов к контактам с РФ на высшем и министерском уровнях

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Украина готова к переговорам с Россией на уровне президентов или министров иностранных дел. Об этом заявил в четверг постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы всегда готовы к переговорам. Как говорил и глава МИД Украины [Дмитрий Кулеба], наш президент (украинский лидер Владимир Зеленский - прим. ТАСС) всегда настаивает на личной встрече с [президентом РФ Владимиром Путиным] и на переговорах с ним. Глава МИД Украины также говорил, что он хотел бы провести переговоры с [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым", - сказал он.

"Генеральный секретарь ООН спрашивал меня, готов ли я встретиться с [постпредом России при ООН Василием] Небензей. <...> У нас никогда не было с ним разговора", - добавил Кислица.

По словам украинского постпреда, в Киеве всегда готовы к "значимым переговорам".

Ранее президент России, комментируя слова украинского лидера о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с главами Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование на востоке Украины, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а РФ выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей. В то же время он говорил о готовности Путина к такому диалогу при наличии соответствующей повестки, что неоднократно подчеркивалось.