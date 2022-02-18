В ЛНР сообщили об обстреле республики противотанковыми ракетными комплексами

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили противотанковые ракетные комплексы (ПТУР) и станковые гранатометы во время вечерних обстрелов Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило в своем Telegram-канале в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его данным, обстрелам подверглись: "в 19:55 (совпадает с московским) н. п. Катериновка - Молодежное: АГС-17 (8 выстрелов); в 20:15 н. п. Золотое 4 - Золотое 5 - ПТУР (2 выстрела), СПГ-9 (3 выстрела); в 20:35 н. п. Геевка - Славяносербск - АГС-17 (25 выстрелов); в 21:10 Крымское - Сокольники - СПГ-9 (4 выстрела), крупнокалиберный пулемет".

По предварительным данным, за четверг ВСУ около 20 раз открывали огонь по территории ЛНР. В результате ранена одна мирная жительница, есть повреждения зданий и инфраструктуры.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.