СМИ: объявившей голодовку экс-главе Боливии стало плохо в ходе онлайн-заседания суда

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 февраля. /ТАСС/. Бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, объявившей голодовку в тюрьме, понадобилась помощь врачей в ходе заседания суда, в котором она участвовала дистанционно. Об этом сообщил в четверг телеканал Unitel.

По его данным, Аньес стало плохо во время заседания, на котором суд рассматривал ходатайство об ее освобождении из тюрьмы, где она находится в ожидании начала слушаний по ее делу. Осмотревшие ее врачи не нашли оснований для госпитализации, но по просьбе защиты заседание было приостановлено и перенесено на 21 февраля.

Аньес объявила голодовку 9 февраля. Бывшая и.о. главы государства находится под стражей с 13 марта прошлого года. В рамках дела о госперевороте ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.