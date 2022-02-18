В Казахстане избрали нового главу нацпалаты предпринимателей

НУР-СУЛТАН, 18 февраля. /ТАСС/. Участники внеочередного съезда национальной палаты предпринимателей (НПП) Казахстана "Атамекен" в пятницу избрали председателем президиума палаты Раимбека Баталова. Трансляция заседания велась на странице НПП "Атамекен" в Facebook.

Председатель президиума НПП "Атамекен" избран общим голосованием, кандидатуру Баталова поддержало большинство делегатов съезда. Баталов также является председателем Форума предпринимателей Казахстана. "Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы вместе реформировать палату и изменить ту ситуацию, которая назрела. Я уверен, что мы будем работать вместе в новой палате", - сказал он после избрания.

Президиум является органом управления НПП "Атамекен". Избрание и освобождение от должности членов президиума палаты относится к исключительной компетенции съезда.

17 января Тимур Кулибаев, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложил с себя полномочия председателя президиума НПП "Атамекен". Кулибаев является мужем Динары Кулибаевой - средней дочери первого президента Казахстана.