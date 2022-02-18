В Индии суд приговорил 38 человек к смертной казни за организацию терактов в 2008 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 февраля. /ТАСС/. Специальный суд в индийском городе Ахмадабад приговорил в пятницу к смертной казни 38 человек, признанных виновными в организации и проведении серии терактов в 2008 году, жертвами которых стали более 50 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

8 февраля суд штата Гуджарат признал виновными 49 обвиняемых и оправдал 28 человек по этому делу. В пятницу решение специального суда завершило процесс по делу, расследование которого продолжалось 13 лет - до сентября 2021 года.

Теракт 26 июля 2008 года в Ахмадабаде представлял собой серию из 21 взрыва бомб на улицах, площадях и даже в больницах города, которые прогремели в течение 70 минут. Погибли 56 человек и порядка 250 получили ранения. Ответственность тогда взяла на себя группировка Харкат-уль-Джихад-аль-Исламия. Но, по данным полиции, к этим терактам были причастны лица, связанные с радикалами из группировок "Индийские моджахеды" и "Движение исламских студентов Индии".