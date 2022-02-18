МИД Японии заявил, что главы МИД G7 разносторонне обсудят ситуацию вокруг Украины

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран G7 планируют провести разностороннее обсуждение ситуации вокруг Украины в ходе предстоящей встречи в Мюнхене. Об этом в пятницу перед отъездом в Германию заявил журналистам глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"Учитывая дипломатический характер переговоров, хотел бы уклониться от разглашения подробностей, но думаю, что предстоит разносторонняя дискуссия по ситуации вокруг Украины", - отметил он и добавил, что Япония "планирует предметно подтвердить сотрудничество между министрами иностранных дел G7". Глава японского внешнеполитического ведомства также сообщил, что примет участие в одной из панельных дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности.

Хаяси напомнил, что Япония прилагает и собственные дипломатические усилия для разрешения ситуации вокруг Украины. "Вчера премьер-министр Японии [Фумио ] Кисида провел телефонные переговоры с президентом России [Владимиром] Путиным, в ходе которых подчеркнул недопустимость попыток изменить ситуацию в одностороннем силовом порядке и необходимость добиться приемлемого всеми заинтересованными сторонами разрешения путем дипломатических переговоров", - отметил он.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.