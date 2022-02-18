Минкультуры Украины внес российского журналиста Дмитрия Киселева в черный список

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры Украины сообщило о внесении российского гендиректора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрия Киселева в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство культуры и информационной политики (МКИП) включило российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Такой приказ МКИП от 17.02.2022 № 88 подготовлен на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 10.02.2022 № 117", - говорится в нем.

Гендиректор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев впервые попал в список лиц, в отношении которых Украина ввела санкции, 16 сентября 2015 года. Решение о применении санкций принимал Совет национальной безопасности и обороны Украины, оно вводилось в действие указом главы государства. В список изначально вошли 388 российских физических и 105 юридических лиц.

Кроме того, украинские власти неоднократно вводили запрет на въезд в страну деятелям российской культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности". По данным МКИП, по состоянию на 18 февраля в черный список включены 209 лиц, в том числе Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Зураб Церетели.

Украина также запрещает въезд и рядовым гражданам РФ. Так, по данным СБУ, в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян. Как пояснили в СБУ, основанием для этого было наличие запрета на въезд в страну, превышение срока пребывания, а также информация о посещении неподконтрольных Киеву территорий.