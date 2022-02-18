Сессию канадского парламента отменили из-за полицейской операции в Оттаве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Заседание нижней палаты парламента Канады в пятницу было отменено из-за проведения полицейской операции на прилегающих улицах Оттавы. Соответствующее уведомление от службы безопасности было размещено на сайте Палаты общин.

Согласно документу, полиция будет действовать в центре города, где продолжают находиться демонстранты, протестующие против антикоронавирусных ограничений, и колонны автотранспорта. "Учитывая эти исключительные обстоятельства, после обсуждений со всеми сторонами решено, что сегодняшняя сессия отменяется. Дополнительная информация будет позднее", - говорится в сообщении.

Всем, кто находится на территории Палаты общин, рекомендовано не покидать здания и ждать указаний от сотрудников охраны правопорядка. Остальных призывают воздержаться от поездок в центр города до дальнейших уведомлений.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.