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Украинское следствие продолжает обвинять в убийствах на "майдане" бойцов "Беркута"

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украинское следствие установило, что версия о том, что 18-20 февраля 2014 года убийства на "майдане" совершали бойцы "Беркута", подтверждается. Об этом заявил начальник Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержки публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, офиса генерального прокурора Украины Алексей Донской на брифинге в пятницу.

"Относительно всех убитых и раненых ["активистов" "майдана"] установлено, что пули выпущены из оружия - автоматов Калашникова, которые были у спецроты "Беркута", - утверждал он, говоря о событиях 18-20 февраля 2014 года в центре украинской столицы.

Следствие утверждает, что силовиками тогда были расстреляны 48 митингующих.

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