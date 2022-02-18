Украинское следствие продолжает обвинять в убийствах на "майдане" бойцов "Беркута"

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украинское следствие установило, что версия о том, что 18-20 февраля 2014 года убийства на "майдане" совершали бойцы "Беркута", подтверждается. Об этом заявил начальник Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержки публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, офиса генерального прокурора Украины Алексей Донской на брифинге в пятницу.

"Относительно всех убитых и раненых ["активистов" "майдана"] установлено, что пули выпущены из оружия - автоматов Калашникова, которые были у спецроты "Беркута", - утверждал он, говоря о событиях 18-20 февраля 2014 года в центре украинской столицы.

Следствие утверждает, что силовиками тогда были расстреляны 48 митингующих.