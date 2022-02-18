Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден позднее в пятницу выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.

"Президент представит актуальную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании РФ военного присутствия на границе с Украиной", - утверждается в обновленном графике главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома. Выступление запланировано на 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск субботы).

В 14:30 (22:30 мск) у Байдена запланирован телефонный разговор "с трансатлантическими лидерами", темой которого также станут "дипломатические усилия и усилия по сдерживанию".

Предыдущее выступление Байдена, посвященное ситуации вокруг Украины, состоялось в Белом доме во вторник.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.