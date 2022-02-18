Британское посольство на Украине временно переезжает во Львов

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Посольство Великобритании на Украине временно переезжает во Львов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

"Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове", - отмечается в сообщении Форин оффиса.

15 февраля глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что посольство Великобритании перевела часть сотрудников во Львов в связи с якобы существующей угрозой вторжения России на Украину. При этом Трасс пообещала сохранить дипломатическое присутствие в Киеве. Российские власти последовательно отвергали утверждения стран Запада о якобы планируемом вторжении в соседнюю страну.

Британский МИД, как и раньше, призывает всех граждан королевства покинуть Украину. Британцам, решившим оставаться на Украине, рекомендуется составить планы эвакуации, озаботиться наличием всех необходимых документов и внимательно следить за развитием ситуации.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.