В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 40 гранат и 15 мин по Докучаевску

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из автоматического гранатомета и минометов калибром 120 мм район Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в субботу в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"<...> Докучаевск: выпущено 40 гранат из АГС", - говорится в сообщении. Позднее представительство сообщило, что по этому району еще "выпущено 15 мин калибром 120 мм".

По данным представительства ДНР в СЦКК, с начала пятницы украинские силовики выпустили по ДНР более 300 боеприпасов.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.