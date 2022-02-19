В ЛНР сообщили об обстреле из тяжелых минометов районов Донецкого и Славяносербска

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов калибром 120 мм районы населенных пунктов Донецкий и Славяносербск. Об этом сообщило в субботу представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режим прекращения огня.

"<...> н. п. Новотошковское - Донецкий: миномет 120 мм (15 мин); н. п. Трехизбенка - Славяносербск: миномет 120 мм (9 мин)", - говорится в сообщении. Вечером в пятницу ВСУ выпустили по Золотому-5 7 мин, а по поселку Донецкому - 12.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.