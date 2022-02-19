В ДНР заявили, что ВСУ вновь выпустили 14 мин калибром 120 мм по Докучаевску

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторили залп из 14 мин калибром 120 мм по району Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в субботу в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"02:58 - н. п. Новотроицкое - н. п. Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении. Часом ранее по данному району было выпущено тоже 14 мин калибром 120 мм, а в ночь на субботу ВСУ выстрелили 40 гранат из АГС и 15 мин калибром 120 мм.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.