В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 34 мины 120 мм по районам села Стыла и шахты Гагарина

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в субботу 27 мин калибром 120 мм по району села Стыла и 7 мин такого же калибра по поселку шахта Гагарина в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно сообщению, обстрелы велись после 03:00.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.