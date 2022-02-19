В ЛНР организовали 61 пункт эвакуации населения в Россию

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Более 60 пунктов сбора для эвакуации жителей в Россию организовано в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил в субботу председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

"Всего таких пунктов сбора на территории ЛНР 61", - приводит слова Козлова агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация. Пасечник призвал жителей ЛНР в кратчайшие сроки выехать в РФ, а также поручил обеспечить организованную эвакуацию.