Глава Пентагона не считает конфликт на Украине неизбежным

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Военный конфликт на Украине не является неизбежным. Такое мнение высказал в субботу министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Президент РФ Владимир Путин может выбрать другой путь. США и союзники предложили ему возможность дипломатического решения. Мы надеемся, что он воспользуется ей. Мы надеемся, что он (президент РФ - прим. ТАСС) отступит, и ситуация перестанет быть на грани конфликта. Конфликт не является неизбежным", - сказал Ллойд Остин.

Однако глава Пентагона утверждал, что российские войска на границе с Украиной "готовы к наступлению".

Ллойд Остин снова повторил, что Вашингтон привержен своим обязательствам в рамках НАТО.

По его словам, США готовы направить дополнительный военный контингент для укрепления безопасности стран НАТО в Восточной Европе в случае эскалации на Украине. "Мы с полной серьезностью относимся к нашим обязательствам по отношению к НАТО и союзникам. Мы уже направили дополнительные американские войска на восток для укрепления [обороноспособности] союзников по НАТО, и тысячи находятся в состоянии готовности к переброске в том случае, если НАТО задействует свои силы реагирования", - сказал Ллойд Остин.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.