Литва готова к приему дополнительных подразделений американских союзников

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Литва полностью подготовлена к приему дополнительного контингента союзников из США и других стран - членов Североатлантического альянса. Об этом заявила в субботу премьер-министр Ингрида Шимоните после встречи с находящимся в Вильнюсе с визитом министром обороны США Ллойдом Остином.

"Я заверила министра [Остина] в готовности Литвы к приему большего числа американских военных, если администрацией США будет принято соответствующее решение", - сказала она.

В настоящее время в Литве дислоцирован ротационный батальон армии США, в составе которого находится около 500 солдат и офицеров, а также сводный батальон стран - членов НАТО, насчитывающий более 1,2 тыс. военных.

В конце 2021 года Минобороны Литвы сообщило, что значительно обновит один из крупнейших в Литве военных объектов - гарнизон в Рукле Йонавского района. В рамках проекта стоимостью более €200 млн намечено обновить инженерные сети, проложить дороги, построить новые казармы, штаб, столовую, оборудовать учебные классы, зону проведения досуга.