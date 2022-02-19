В Киргизии по подозрению в коррупции задержали вице-мэра Бишкека

БИШКЕК, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по подозрению в коррупции задержан вице-мэр Бишкека Азат Узаков. Об этом сообщил в субботу пресс-центр ГКНБ.

"Установлено, что вице-мэр города Бишкек, будучи заведующим отделом строительства, транспорта и коммуникаций аппарата правительства Кыргызской Республики, организовал коррупционную схему по лоббированию интересов отдельной компании", - говорится в сообщении.

По данным спецслужб, подозреваемый в сговоре с чиновниками Госстроя и Чуйской области страны занимался "продвижением интересов" одной из строительных компаний, которая возводила школы.

Во время их строительства, отмечает пресс-центр, были нарушены требования тендерного законодательства, строительные нормы и правила в результате чего "осуществлен фиктивный ввод объекта в эксплуатацию". Ущерб бюджету государства, по предварительным данным, составил 10,8 млн сомов (около $127 тыс.).

До сих пор на данных строительных объектах "не сдан в эксплуатацию цокольный этаж, полностью не укомплектованы оборудованием столовая, спортивный зал, фасад здания, не благоустроена территория, отсутствует система противопожарной безопасности, не завершены электромонтажные работы".

Помимо вице-мэра по подозрению в причастности к данному преступлению также задержаны начальник одного из отделов Госстроя и гендиректор стройкомпании.