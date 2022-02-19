Джонсон намерен вести диалог с Путиным, чтобы устранить обеспокоенности РФ по безопасности

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что намерен вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы устранить существующие у России обеспокоенности по вопросам безопасности.

"Мы не знаем точных намерений [президента России Владимира] Путина в отношении Украины", - сказал глава британского правительства, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он выразил мнение, что власти РФ используют ситуацию на Украине, чтобы сделать более выигрышной позицию Москвы на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности.

"НАТО - это мирный и оборонительный альянс. Мы желаем работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать это и дать ему заверения, в которых он может нуждаться", - подчеркнул премьер.