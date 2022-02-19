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Кризис на Украине
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МИД ФРГ рекомендует гражданам Германии покинуть Украину

В ведомстве отметили, что "военные столкновения возможны в любой момент"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Гражданам ФРГ следует покинуть Украину. Об этом говорится в списке рекомендаций германского МИД, который обновлен в субботу.

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"Предостережение от поездок на Украину. Настоятельный призыв покинуть страну", - говорится в сообщении. "Военные столкновения возможны в любой момент", - отмечает МИД.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Страны Запада призывают к деэскалации Россию.

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