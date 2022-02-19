МИД ФРГ рекомендует гражданам Германии покинуть Украину

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Гражданам ФРГ следует покинуть Украину. Об этом говорится в списке рекомендаций германского МИД, который обновлен в субботу.

"Предостережение от поездок на Украину. Настоятельный призыв покинуть страну", - говорится в сообщении. "Военные столкновения возможны в любой момент", - отмечает МИД.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Страны Запада призывают к деэскалации Россию.