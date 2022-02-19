Медведчук назвал циничным нападение журналиста-радикала на депутата Рады Шуфрича

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал циничным нападение придерживающегося националистических взглядов журналиста Юрия Бутусова на депутата парламента от ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Инцидент произошел накануне в прямом эфире ток-шоу.

"Циничное нападение пропагандиста войны Бутусова на народного депутата Нестора Шуфрича - это позорная ситуация и лучшая демонстрация того "единства", которое мы недавно якобы праздновали, чтобы потешить самолюбие Зеленского и произвести впечатление на заокеанских хозяев Украины. Естественно, инициатором драки стал как раз представитель национал-радикальных сил. Впрочем, поведение подобных шавок слишком предсказуемо, чтобы его анализировать, важнее сказать о других действующих лицах", - написал Медведчук в субботу в телеграм-канале.

Политик считает, что Шуфрич "достойно и убедительно отстаивал свои взгляды, смело и уверено вел себя в ходе конфликта и абсолютно правильно поступил по его завершении, не обостряя противостояние, четко продемонстрировав явное превосходство и разницу между принципиальным человеком, наделенным чувством собственного достоинства, и дешевым провокатором".

Бутусов в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова" в пятницу вечером напал на Шуфрича. Инцидент произошел после того, как Шуфрич заявил, что Украина - это страна, в которой живут как граждане, которые говорят на украинском языке, на венгерском, так и русскоязычные. После этого Бутусов неожиданно ударил Шуфрича кулаком по лицу, и завязалась драка. В результате их пришлось разнимать гостям студии.

На протяжении всей передачи другие гости обзывали Шуфрича представителем пятой колонны, оскорбления в его адрес звучали и из уст присутствовавшего экс-президента Украины Петра Порошенко.