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Зеленский поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума

Президент Украины отметил, что "если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. Он заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.

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"Я поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. И если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году", - сказал в субботу Зеленскитй на Мюнхенской конференции по безопасности.

Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеМюнхенская конференция по безопасностиЗеленский, Владимир Александрович
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