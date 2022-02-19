Глава МИД Японии обсудил Украину с британской коллегой и Боррелем

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил ситуацию вокруг Украины со своей британской коллегой Лиз Трасс и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом говорится в сообщении, распространенном японским МИД.

"Участники обсуждения подтвердили последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, с большим опасением наблюдая за происходящим в регионе. Стороны заявили о недопустимости изменения статуса-кво в одностороннем порядке и силовыми методами, а также условились продолжить тесное сотрудничество ради снижения напряженности", - подчеркивается в сообщении ведомства.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.