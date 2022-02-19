Эр-Рияд ожидает проведение пятого раунда переговоров с Тегераном

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии ожидают проведение пятого раунда переговоров с руководством Ирана, которые, как сообщалось ранее, могут пройти в ближайшее время в столице Ирака. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы ожидаем проведение пятого раунда консультаций с Ираном, несмотря на отсутствие существенного прогресса на текущий момент. Мы надеемся, что у иранского руководства есть реальное желание найти новую форму взаимодействия. <...> Мы заинтересованы в нормализации отношений с Ираном, и это вполне возможно при условии коренных изменений в регионе", - указал дипломат.

Помимо этого, он в очередной раз подчеркнул, что Эр-Рияд заинтересован во взаимодействии со всеми своими партнерами "для обеспечения стабильности на [нефтяном] рынке".

Говоря о ситуации в Йемене, министр отметил, что приоритетом для Саудовской Аравии остается "полное прекращение огня и переход к политическому процессу". Вместе с тем он в очередной раз опровергнул сообщения о том, что в результате авиаударов ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции по позициям йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) гибнут мирные жители.

28 января посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди проинформировал о том, что пятый раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом пройдет в ближайшее время в Багдаде.

Отношения Саудовской Аравии и Ирана

Тегеран и Эр-Рияд в течение нескольких месяцев ведут переговоры о нормализации отношений. Четыре встречи представителей государств прошли в Багдаде. Стороны также контактировали на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 21 июня прошлого года новый президент Ирана Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после выборов заявил, что никаких препятствий для диалога между Тегераном и Эр-Риядом нет.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном серьезно обострились в марте 2015 года с началом аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против мятежников-хуситов, которая продолжается до сих пор. В исламской республике эти действия королевства расценивают как дестабилизацию обстановки в регионе. В свою очередь саудовская сторона обвиняет Иран в поддержке хуситов, направляющих свое оружие, в частности беспилотники, также и против Саудовской Аравии.