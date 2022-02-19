Медведчук: западные партнеры Украины заработали миллиарды на военной истерии

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Западные партнеры Украины на военной истерии заработали миллиарды, бросив страну в долговую яму. Об этом заявил в субботу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"На военной истерии западные партнеры (Украины) заработали миллиарды. США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты", - написал Медведчук в своем телеграм-канале.