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Медведчук: западные партнеры Украины заработали миллиарды на военной истерии

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Западные партнеры Украины на военной истерии заработали миллиарды, бросив страну в долговую яму. Об этом заявил в субботу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"На военной истерии западные партнеры (Украины) заработали миллиарды. США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты", - написал Медведчук в своем телеграм-канале.

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