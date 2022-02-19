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Канада доставила во Львов борт с пулеметами и снайперскими винтовками

В Минобороны Украины уточнили, что груз доставлен в рамках технического соглашения между странами

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Военный борт Канады поставил в аэропорт Львова на Украине стрелковое оружие, среди которого снайперские винтовки, а также пулеметы и другое военное снаряжение. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в субботу.

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"Мы получили военную помощь [состоящую] из снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Резникова. В ведомстве уточнили, что груз доставлен в рамках технического соглашения между Минобороны Украины и соответствующим ведомством Канады.

Это второй канадский борт, который прибыл на Украину с военной помощью. Первый рейс был осуществлен 4 февраля. Ожидается. что еще несколько рейсов будут выполнены "в ближайшее время".

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