Глава МИД Индии заявил, что объединение Quad не является азиатским НАТО

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Четырехсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), который включает Индию, США, Японию и Австралию, не является вариантом НАТО в Азии, такая точка зрения вводит в заблуждение. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по проблемам Индо-Тихоокеанского региона, которая прошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Говорить, что Quad - это НАТО в Азии, значит, вводить в заблуждение", - сказал Джайшанкар.

"Я бы сказал, что Quad - это четыре государства, которые имеют общие интересы, общие ценности и хорошие отношения, которые к тому же расположены по четырех сторонам Индо-Тихоокеанского региона и которые осознали, что в мире ни одна страна, в том числе и Соединенные Штаты, сегодня не может справляться с мировыми вызовами в одиночку", - отметил глава МИД Индии.

Он отметил, что это объединение занимается, например, поставками миллиарда вакцин против коронавирусной инфекции. "Вакцины разработаны в США, производятся в Индии, финансовую и логистическую поддержку оказывают Япония и Австралия", - указал министр.

Он добавил, что Quad развивает сотрудничество в области новых технологий, в том числе в развитии сетей связи пятого и шестого поколения (5G и 6G), в области образования, безопасности на море и других. "Мы не являемся оборонным альянсом", - подчеркнул глава МИД Индии.