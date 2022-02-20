Глава МИД Японии обсудил Украину с генсеком НАТО

МЮНХЕН, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 19 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил украинскую ситуацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье японским МИД.

"Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие ради снижения напряженности, заявив о непризнании изменения статуса-кво в одностороннем порядке и силовыми методами, а также подтвердив последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении ведомства. Кроме того, участники встречи "обменялись мнениями по поводу ситуации в Индо-Тихоокеанском и европейском регионах". Помимо этого, Столтенберг заявил о "намерении НАТО развивать сотрудничество с Японией в различных областях".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.