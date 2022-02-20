В ДНР заявили, что ВСУ обстребляли республику с применением тяжелого вооружения

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков продолжают вести обстрелы по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР), в том числе с применением тяжелого вооружения. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как указано в Telegram-канале представительства, под огнем украинских силовиков оказались три населенных пункта. Украинская армия менее чем за час трижды обстреляла поселок Старомихайловка на западе Донецка, всего выпущено 10 мин калибра 120 мм и 24 гранаты из станкового противотанкового гранатомета. Село Петровское на юге республики оказалось под огнем в 01:28 (совпадает с мск), выпущено 25 снарядов калибра 122 мм. Киевские силовики также выпустили 10 мин калибра 120 мм по населенному пункту Коммунаровка.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.